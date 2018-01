Tentoonstelling "Unfinished business" in gemeentehuis 26 januari 2018

02u36 0

'Unfinished business' is de naam van de tentoonstellling in het Oud-Heverleese gemeentehuis met werk van de kunstenares Johanna Martens uit Sint-Joris-Weert. In haar multidisciplinair werk gebruikt de kunstenares verschillende materialen en technieken in functie van de inhoud vanhaar werk: wol papier, latex, dekens, glas,... In haar werk verlegt ze de grenzen van het materiaal. Textiel is bij haar bijvoorbeeld al lang niet meer alleen naald en draad. Haar multidisciplinair werk valt nog te bekijken in het gemeentehuis in Vaalbeek tot 23 maart 2018. (SVDL)