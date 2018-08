Tachtig procent maïs en witloof verloren door de hitte 21 augustus 2018

02u24 0 Oud-Heverlee De gemeente Oud-Heverlee riep een schattingscommissie bij elkaar om de schade aan de verschillende teelten door de hitte bepalen. Vooral het maïs en witloof zijn zwaar getroffen: ruim tachtig procent ging verloren.

Onder andere aardappelen, luzerne en rapen leverden de helft minder opbrengst op. Bij suikerbieten en chicorei was dat zestig procent. Bij maïs kon er door het gebrek aan vocht amper kolfvorming plaats vinden, daarenboven heeft maïs geen diepe wortels. Bij het witloof was de buitenkant verbrand en het lof grotendeels verdwenen.





"Door de aanhoudende droogte van de voorbije weken en maanden is de oogst van diverse teelten deels of volledig mislukt. Niets ontsnapte aan de hitte. In Oud-Heverlee hebben we veel lichte zandgronden die het vocht niet lang vasthouden. De schade aan de teelten is vergelijkbaar met die in de buurgemeenten. De meeste gewassen hebben vijftig procent minder opgeleverd. Van maïs en witloof ging zelfs tachtig procent verloren," aldus schepen van Landbouw Tom Teck (N-VA).





"De regen van de laatste twee weken kwam wat te laat. Veel gewassen worden nu geoogst."





In september zal de gemeente nogmaals de schattingscommissie laten samenkomen om met de getroffen landbouwers een definitieve vaststelling te doen.





Ondertussen is de droogte nog niet erkend als ramp. Daar buigen de Vlaamse regering en het KMI zich pas over na de officiële zomer. De uitkeringen in geval van schade verlopen traag. De landbouwers zullen mogelijk enkele jaren op vergoeding moeten wachten.





(SVDL)