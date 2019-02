Sven Deferme (N-VA) legt eed af als nieuw gemeenteraadslid Stefan Van de Weyer

27 februari 2019

12u44 0 Oud-Heverlee Voormalig afdelingsvoorzitter bij N-VA, Sven Deferme uit Haasrode, legde onlangs de eed af als gemeenteraadslid. Hij vervangt Daisy Milena Boon in de Oud-Heverleese gemeenteraad.

Het drukke werkschema van Boon en frequent verblijf in het buitenland noopten haar tot het nemen van deze zware beslissing. Ze blijft wel actief bij N-VA Oud-Heverlee. Eerste opvolger en gewezen gemeenteraadslid Jarne Robrechts verzaakte ook aan zijn mandaat en gaf Deferme zijn zitje als gemeenteraadslid, omdat die meer stemmen had veroverd.

Deferme was initieel lijstduwer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Door de komst van Francis Van Biesbroeck week hij uit naar de negentiende plaats. Op die positie kwam hij twee stemmen te kort om rechtstreeks verkozen te zijn. “Ik ben enorm blij dat ik deze kans krijg. Ik zal me de volgende jaren inzetten voor al onze inwoners. Daarbij zal ik me vanuit de oppositie vooral toespitsen op thema’s die mij nauw aan het hart liggen zoals gezondheidszorg, welzijn en de lokale economie.”