Succesvolle Zoektocht by Night voor vzw Casa Magnolia 12 maart 2018

02u30 0 Oud-Heverlee De Zoektocht by Night aan De Sortie in Oud-Heverlee was een groot succes: ondanks het regenachtige weer kwamen ongeveer 150 wandelaars opdagen. De studenten Handelswetenschappen aan de KU Leuven organiseerden deze gezellige "Zoektocht By Night" ten voordele van vzw "Casa Magnolia".

"Onderweg werden de kleinsten geëntertaind door medewerkers die verkleed waren in het sprookjesthema. Het was een mix van hedendaagse sprookjes zoals Frozen, maar ook klassiekers zoals Assepoester en Doornroosje kwamen aan bod. Er waren opdrachten op te lossen zoals een voeldoos, sprookjesliedjes neuriën en er viel ook een code te kraken. Daarnaast werden er eveneens leuke quizvragen gesteld aan zowel de ouders als hun kinderen", klonk het bij de organisatie. "Ons goede doel was Casa Magnolia. Buiten een toffe avondbeleving willen we de winst aan hun goede doel schenken. Vooral omdat het een jonge en startende vzw is. Ze hebben beginnende projecten, die wel wat extra geld kunnen gebruiken. Daarom steunen we hen en willen we hen in de kijker plaatsen."





De Oost-Brabantse nieuwe vzw wil gezinnen met een kind met een levensbedreigende aandoening ondersteunen door hun huishouden te verlichten. (SVDL)