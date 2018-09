Streekhuis Dijleland gaat natuurbeleving verhogen 04 september 2018

De provincie Vlaams-Brabant geeft 75.000 euro aan Regionaal Landschap Dijleland voor de inrichting van een educatieve ruimte, omgevingsgroen en bijenhal voor hun nieuwe Streekhuis aan het Zoet Water in Oud-Heverlee.





Regionaal Landschap Dijleland nam boswachterswoning 'De Fonteyn' in concessie om er zijn kantoren en dagelijkse werking naar te verhuizen.





"We gaan het gelijkvloers van de schuur en de woning verbouwen tot een natuureducatieve ontvangstruimte en uitbaten als Streekhuis", zegt Stef Boogaerts, voorzitter van Regionaal Landschap Dijleland." Recreanten, toeristen, schoolkinderen, inwoners van het Dijleland moeten er op een duidelijke en vlotte manier informatie krijgen over plattelandsbeleving in de streek", klink het.





Het Streekhuis gaat ook verenigingen en overheidsdiensten uit het Dijleland eenvoudiger met elkaar in contact brengen. Dit moet leiden tot een betere samenwerking, het delen en verzamelen van expertise en infrastructuur op deze locatie. "Met het nieuwe natuurleerpad en de bijenhal kunnen we onze werking voor de bescherming van soorten in de kijker zetten. Zo leren kinderen de natuur vanuit de eigen ervaring kennen", wist Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. (SVDL)