Straatkolken worden gereinigd Stefan Van de Weyer

26 december 2018

09u36 0 Oud-Heverlee In Oud-Heverlee willen ze graag de gezellige feestperiode op een propere manier beleven, daar sinds het begin van deze week gestart werd met de reiniging van de straatkolken. De gemeente vraagt zijn bewoners om hun wagen niet aan een straatkolk te parkeren. In sommige straten zal er daarom tijdelijk een parkeerverbod ingevoerd worden.

Het centrum en de omgeving van Oud-Heverlee is deze week aan de beurt, vanaf vrijdag 28 december trekken de reinigingsdiensten richting Sint-Joris-Weert. Daar slaan ze hun tenten op tot de vrijdag nadien, daarna vertrekken ze richting Vaalbeek. Op dinsdag 8 januari reinigen ze nog de laatste straatkolken in Vaalbeek vooraleer Blanden aan te doen, daar zijn ze actief tot vrijdagmiddag 11 januari. Daarna zijn ze werkzaam in Haasrode tot en met woensdag 16 januari.