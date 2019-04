Start zomerrondes afvalophaling Stefan Van de Weyer

08 april 2019

18u40 0 Oud-Heverlee Sinds maart kunnen de Gft-ophaalrondes op een ander ophaaltijdstip plaats vinden. In juli en augustus starten alle ophaalrondes vanaf zes uur in plaats van om zeven uur ‘s morgens.

In de tweede helft van maart gingen de zomerrondes voor de ophaling van gft van start. Omdat er vanaf maart meer gft wordt opgehaald, worden er meer laders per gft-ophaalwagen voorzien. Dat kan het tijdstip van ophaling enigszins beïnvloeden. Mogelijk komt de ophaalwagen dus vroeger of later langs dan normaal. De zomerrondes lopen nog tot half oktober.

In juli en augustus starten alle ophaalrondes een uurtje vroeger, dus om zes in plaats van zeven uur. Door een uurtje vroeger te starten, kunnen de ophalers op het heetste moment van de dag hun taak een uur vroeger afronden.