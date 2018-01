Sportcomité bestaat 70 jaar 31 januari 2018

02u26 0

Het Bierbeekse Sportcomité had onlangs iets te vieren, ze werden namelijk door de Wielerbond Vlaams-Brabant gehuldigd voor hun zeventigjarige bestaan. Vier van hun leden werden ook in de bloemetjes gezet voor hun veertigjarig lidmaatschap bij de bond. Secretaris Guy Vanautgaerden uit Blanden kwam de hulde en de trofee in ontvangst nemen in de bondsgebouwen in Heverlee. Ook komend seizoen zal het Bierbeekse Sportcomité vele koersen op de weg in Bierbeek organiseren.





(SVDL)