Spaghettidag in basisschool De Letterberg Stefan Van de Weyer

15 november 2018

14u24 0

Iedereen is welkom op zaterdag 24 november tussen 12 en 21 uur om in de refter van gemeentelijke basisschool De Letterberg om heerlijke spaghetti te komen eten. In de refter gelegen aan de Dorpsstraat 81 is er bovendien ook vegetarische spaghetti voorzien. Zoetekauwen komen ook aan hun trekken met een dessertje. Voor de kinderen is er een speelhoekje.

Reserveren kan op het nummer 016/394161 of via gbsoudheverlee@gbsdeletterberg.be. Dit spaghettifestijn is een organisatie van de ouderraad en het schoolteam van GBS De Letterberg.