Spaghetti-avond ten voordele van natuurreservaat De Doode Beemde Stefan Van de Weyer

13 februari 2019

10u01 0 Oud-Heverlee De vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud organiseren op zaterdag 23 februari een spaghetti-avond ten voordele van natuurreservaat De Doode Beemde. Deze zal plaats vinden in zaal De Roosenberg in de Maurits Noëstraat in Oud-Heverlee.

De organiserende non-profitorganisatie opent die avond de deuren vanaf 17 uur en dat tot 23 uur. Inschrijven kan je online doen via www.vhm.be, je kan ook mailen naar infocentrum@vhm.be of telefonisch je aanwezigheid vastleggen via 016/23 05 58. Meer informatie is beschikbaar via www.vhm.be

De werkgroep Doode Bemde verricht onder leiding van de conservator met het beheerteam de aankoop van de terreinen en materiaal. Zij maken de beheersplannen, sturen de terreinploeg en vrijwilligers in de Doode Bemde aan.