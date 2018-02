Spaans Dak tweede bij actie Jong Keukengeweld 21 februari 2018

02u26 0 Oud-Heverlee Al 14.280 jongeren reserveerden bij de chefs die deelnemen aan Jong Keukengeweld. Dit is een initiatief van Toerisme Vlaanderen waarbij 53 Vlaamse topchefs jonger dan 35 jaar hun vakmanschap met jongeren tussen 18 en 30 jaar delen. Tijdens de actie genieten jongeren van voordelige prijzen in de deelnemende restaurants.

Ook in onze provincie zijn er zes restaurants van de partij. Het Land Aan De Overkant in Leuven scoort het beste, daarna volgt het Spaans Dak in de Maurits Noëstraat in Oud-Heverlee. "Het is enorm leuk om te horen dat we als tweede uit de bus komen. We werden maanden geleden opgebeld door Toerisme Vlaanderen of we niet geïnteresseerd waren om met deze actie mee te doen. We leren de jeugd bepaalde gerechten en wijnen proeven. We willen ze het gevoel geven dat ze echt op restaurant gaan en we geven ze tips. Dat is zeker niet onbelangrijk, gezien zij de volgende generatie zijn die kennis zullen maken met restaurants," vertelt chef Jonathan Uyttendaele (32). (SVDL)