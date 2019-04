Smikkeltocht doorheen Meerdaalwoud Stefan Van de Weyer

05 april 2019

13u57 0 Oud-Heverlee In het Meerdaalwoud vindt op woensdag 1 mei een smikkeltocht plaats voor ruiters en voetgangers. De Landelijke Gilde Haasrode brengt er aperitief, soep, een hoofdmaaltijd en een dessert die genuttigd worden tijdens een aangename wandeling.

Het volledige menu word je tijdens een plezierige uitgestippelde boswandeling met een lengte van vijf kilometer geserveerd, er zal gegeten worden op verschillende locaties in het Meerdaalwoud. Na het aperitief en de soep krijgen de hongerige wandelaars als hoofdgerecht balletjes in tomatensaus of frietjes met stoofvlees op hun pad. Waarna ze hun tocht verder zetten met een dessert en koffie.

Het vertrek vindt tussen 11.30 en 13 uur plaats aan het terrein van de Molendaal Ruiters, ter hoogte van het voetbalveld van Blanden. Geïnteresseerden moeten zich voor deze culinaire tocht inschrijven voor 22 april. Volwassenen betalen 18 euro voor deze calorierijke wandeltocht, kinderen jonger dan tien jaar moeten 10 euro betalen. Inschrijven zijn mogelijk via haasrode.landelijkegilden.be/activiteiten/47420