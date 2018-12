Sinterklaas trekt met zijn zwarte pieten door Sint-Joris-Weert Stefan Van de Weyer

05 december 2018

18u48 0 Oud-Heverlee Menig kinderhand werd voorbije woensdagavond gevuld in Sint-Joris-Weert bij de doortocht van Sinterklaas op zijn paard en de vele zwarte pieten die in zijn zog volgden.

De Gezinsbond van Sint-Joris-Weert - Oud-Heverlee kon van een geslaagde organisatie spreken van de tocht die iets meer dan anderhalf uur in beslag nam. Blijkbaar stonden er onderweg enkel brave kindjes, want iedereen kreeg snoep.

De tocht van de heilige man en zijn speelse pieten begon in de Stationstraat en verliep onder andere via de Beekstraat, de Molenstraat, de Leuvensebaan en de Oude Nethensebaan om finaal weer op het beginpunt in de Stationstraat aan te belanden. Vooral op de twee voorziene haltes aan het ontmoetingscentrum en in de Eekhoornlaan stonden er flink wat ouders en hun kinderen op het kleurrijke gezelschap te wachten. Ze werden buiten snoepgoed ook vergast op een praatje met de sint of één van zijn pieten.