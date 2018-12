Sint trekt te paard door Sint-Joris-Weert Stefan Van de Weyer

04 december 2018

18u17 0 Oud-Heverlee Op vraag van de Gezinsbond Sint-Joris-Weert - Oud-Heverlee trekken Sinterklaas en zijn zwarte pieten in de vooravond van woensdag 5 december op doortocht door Sint-Joris-Weert. Alle kindjes die het voorbije jaar braaf zijn geweest, krijgen zeker iets lekkers van de heilige man.

De Sint begint kort voor 17 uur zijn tocht in de Stationstraat en trekt in de richting van bareel, dan volgen de Beekstraat en is er een halte aan het ontmoetingscentrum, deze stop is voorzien rond 17 uur. Daarna leidt zijn toch hem langs de Neerveldstraat, de Kauwereelstraat, de Beekstraat, de Pastoor Tilemansstraat, de Leuvensebaan en dan naar links naar de Kasteelstraat en de Oude Nethensebaan. Omstreeks 18.30 uur wordt er door de vrolijke bende even halt gehouden in de Eekhoornlaan. De Hollestraat, de Leuvensebaan, de Molenstraat en opnieuw de Stationstraat zijn de laatste haltes op het pad van de sint op zijn paard.

“Zijn de kindjes er klein, of wil je genoeg tijd om je tekening af te geven? Ga dan zeker op de route staan, de haltes zijn naar gewoonte erg drukbevolkt. Met het oog op de (verkeers)veiligheid, willen we vragen niet massaal naar het ontmoetingscentrum te komen. De sint en pieten vinden het heel fijn als ze overal kinderen langs het parcours tegen komen”, aldus de organiserende Gezinsbond Sint-Joris-Weert - Oud-Heverlee.