Sint-Annaconcert barokensemble Albero Magistrale in Sint-Annakerk Stefan Van de Weyer

27 november 2018

11u25 0 Oud-Heverlee Het barokensemble Albero Magistrale doet op zaterdag 8 december Oud-Heverlee aan. Die avond in de Sint-Annakerk in de Dorpsstraat in Oud-Heverlee zullen Nele Vertommen op barokhobo, hobo d’amore, blokfluit en zang, Lena Rademann op barokviool en -altviool en Beniamino Paganini op klavecimbel het beste van zichzelf geven.

In het kader van de Sint-Annaconcerten brengt het trio een programma van Dietrich Buxtehude, Georg Phillipp Telemann en Johann Sebastian Bach.

Hoboïste Nele Vertommen, oud-leerlinge van de plaatselijke academie De Vonk, staat nog aan het prille begin van haar carrière, maar kan reeds een indrukwekkend palmares voorleggen.

“Nele Vertommen werd reeds als vijfjarige geboeid door oude muziek bij het horen van de Mattheuspassie van Bach. Het was haar meteen duidelijk dat ze deze muziek ook wilde spelen en zo startte ze vier jaar later met hobolessen. Op vijftienjarige leeftijd begon ze aan het Koninklijk conservatorium van Brussel in de klas van Marcel Ponseele. In juni 2017 was ze klaar voor haar Bachelorproef, die ze met grote onderscheiding behaalde”, wist men bij de organiserende Dienst Vrije Tijd Oud-Heverlee te vertellen.

Ondanks haar jonge leeftijd wordt ze frequent gevraagd bij ensembles als Il Gardellino, Collegium Vocale Gent, La Chapelle Harmonique, Musica Gloria en The New Baroque Times.

Afspraak aan de Sint-Annakerk vanaf 20 uur, het optreden duurt tot 22 uur. De inkom bedraagt vijf euro en valt ter plaatse te betalen. Kinderen tot twaalf jaar mogen gratis binnen.