Scouts organiseren jaarlijkse bieravond 03 mei 2018

De Brigands Sint-Joris-Weert organiseren deze zaterdag hun jaarlijkse Bieravond in het ontmoetingscentrum in de Beekstraat 13 vanaf 19 uur tot in de vroege uurtjes. Iedereen is uiteraard van harte welkom en kan er genieten van dertig streek- en speciaalbieren in een uiterst gezellige atmosfeer. (SVDL)