Schoolfeest GBS De Lijsterboom 28 april 2018

Na bijna een heel schooljaar hard werken en studeren, is het tijd voor het jaarlijks schoolfeest van de gemeentelijke basisschool De Lijsterboom.

Iedereen is op zaterdag 9 juni 2018 vanaf 13.30 uur welkom in de lagere school van GBS De Lijsterboom in de Bierbeekstraat in Blanden.





In de klassen vinden allerlei leuke activiteiten plaats en in de refter of speelplaats kan je terecht voor een hapje of een drankje.





(SVDL)