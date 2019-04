Ruiterschool en manege Meerdaalhof bestaat halve eeuw en viert dat met feestweekend Stefan Van de Weyer

18 april 2019

12u33 1 Oud-Heverlee Ruiterschool en manege Meerdaalhof aan de Meerdaalweg in Oud-Heverlee bestaat een halve eeuw en viert dat met een verlengd feestweekend waarin de tenten van Circus Barones hun opwachting maken. Op die verschillende decennia tijd leidde het vele ruiters succesvol op werd het de grootste manege van ons land. Ze begonnen in 1969 met één hectare en schuilen nu in een uithoek van de Zoete Waters op een landerij van honderden hectares.

De manege is gelegen aan de rand van de Zoete Waters, Mollendaal-, Heverlee- en Meerdaalbos, een woud van meer dan 2.000 hectare. Deze exclusieve ligging biedt dan ook zeer veel mogelijkheden voor wandelingen zowel te paard als te voet. Het is uitgegroeid tot de grootste manege van ons land met op dit moment om en bij de 1.200 leden en ongeveer tweehonderd paarden en pony’s.

Het Meerdaalhof ontstond in 1969 door de passie van Yvette Hias voor paarden. In Oud-Heverlee vond haar vader Jef Hias een terrein waar hij een manege met voorpiste, een buitenpiste en stallen voor de paarden kon aanleggen. Yvette Hias, die heel wat prijzen op allerhande wedstrijden behaalde, startte gaandeweg met paardrijlessen voor volwassenen. Zo begon de sneeuwbal te rollen. De manege startte met ponylessen en groeide uit tot het instituut die het nu is. In 2004 verdiende de manege de maximale drie sterren van het VIZO (het huidige Syntra Vlaanderen).

Vierde generatie

Kristine Hias, de kleindochter van stichter Jef Hias, behaalde het hoogste diploma als lesgeefster in de discipline dressuur. Haar echtgenoot Marc is de motor achter de dagelijkse werking en interesseert zich ook voor de fokkerij van spring- en dressuurpaarden. Niet zelden liepen één van de fokproducten van het Meerdaalhof op een internationale Grand Prix. Beiden hebben nu het Meerdaalhof in handen. De vierde generatie, in de vorm van zoon Tibo (20), staat al te trappelen om het over te nemen.

Marc Steeno zag zijn Meerdaalhof van nabij groeien en kijkt reikhalzend uit naar de feestweek. “De grootouders van mijn vrouw begonnen er samen aan met haar tante. We zijn nu aan de derde generatie die de manège verder zet. Stapje voor stapje konden we uitbreiden. Ik denk dat onze ligging vlak bij enkele grootsteden en vlakbij de Zoete Waters en een bos van tweeduizend hectaren in ons voordeel speelden. We hoorden vroeger en horen nu dat de kwaliteit van onze lesgevers en lessen prima zijn. Wat ook scoort is dat we rijlessen aanbieden van jong tot oud. Je kan zowel in de zomer als de winter lessen volgen. Ook de vele sportkampen die we organiseren genieten grote bekendheid.”

Vrouw van Jeroen Meus

“Onze grote troef is het familiale en dat we het zo laagdrempelig mogelijk houden. Ook enkele bekende namen uit de streek deden ons uiteraard aan. Namen zoals Zohra, Carry Goossens, Thuisactrice Marleen Merckx en Familie-acteur Jef De Smedt leerden hier paard rijden. De vrouw van Jeroen Meus heeft hier momenteel ook een paard staan en komt er vaak mee rijden”, geeft Steeno weer. “Onze zoon Tibo staat aan het begin van zijn carrière om het hier over te nemen, maar hij moet eerst zijn studies succesvol afronden. Hij is ondertussen al tot wedstrijdruiter uitgegroeid, geeft les en behaalde al verschillende diploma’s. De opvolging is verzekerd!”

Vanaf woensdag 15 mei tot zondag 19 mei is het feest aan het Meerdaalhof. Het gerenommeerde Circus Barones slaat op die dagen zijn tenten op en voorziet verjaardagsvoorstellingen op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Op vrijdag en zondag is alles al uitverkocht, voor woensdag en zaterdag zijn er nog een beperkt aantal tickets beschikbaar.

Horseball

Daarnaast zetten de lesgevers en cursisten van het Meerdaalhof zelf hun beste beentje voor, of bekampen ze elkaar in sportieve Horseball wedstrijden en andere leuke spelletjes. Er is zeker ook aan de kleinsten gedacht met een Mini Horseworld in pure western stijl, een springkasteel en Ponygames. Allemaal om op een speelse manier kennis te maken met de wereld van het paard. Huifkarren en veel show met onder andere voltige, extreme cowboy racing, valken en vuurspringen maken dit paardenfeest compleet. De toegang is gratis. Meer info via www.meerdaalhof.be/nl/50-jaar-meerdaalhof---vier-met-ons-mee