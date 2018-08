Roots Rock kijkt al uit naar tiende editie 10 augustus 2018

In de Ophemstraat in Oud-Heverlee vond de negende editie van het Roots Rock in de tuin van Dirk Boon (58) en Yoke Boon (59) plaats. Ze kijken al reikhalzend uit naar de volgende editie die een 'best of' moet worden van alle vorige edities. "We gaan proberen om David Ronaldo and the Dice opnieuw naar hier te brengen. Ze vallen moeilijk te boeken omdat Ronaldo vaak toert met zijn gelijknamige circus Ronaldo. Dit jaar was goed, maar we kijken al reikhalzend uit naar volgend jaar", wist Yoke. Hun zoon Niels, die negen jaar geleden op het idee van dit festival kwam, bemande ondermeer de tapkraan en met veertig andere vrijwilligers maakten ze er samen met 600 gasten er een leuke dag van.





(SVDL)