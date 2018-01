Regionaal Landschap Dijleland verhuist 02u30 0 RV Boswachtershuis De Fonteyn wordt het nieuwe onderkomen van het Regionaal Landschap Dijleland. Oud-Heverlee In de oude hoeve en boswachtershuis 'de Fonteyn' aan de kapel aan het Zoet Water in Oud-Heverlee zal het Regionaal Landschap Dijleland onderdak vinden. Ze komen over van een minder groene locatie aan de Interleuvenlaan in Heverlee.

Het RLD is een als vzw gestructureerd samenwerkingsverband tussen lokale besturen en verenigingen met het doel om kleinschalige projecten uit te voeren om de natuur en het landschap in onze streek nog mooier te maken. Samen met twaalf andere gemeenten maakt Oud-Heverlee deel uit van die samenwerking en ondersteunt die ook financieel. Het krijgt subsidies van de provincie en het Vlaamse gewest.





"Het idee om te verhuizen van onze vestiging in Heverlee naar de hoeve en het boswachtershuis is nog relatief vers. We hebben een concessie-aanvraag ingediend bij het Agentschap Natuur en Bos en kregen groen licht. Het ging allemaal heel snel, maar we zijn er enorm blij mee", aldus medewerker landschapszorg en erfgoed en verantwoordelijke voor de verhuis, Wim Aertsen uit Oud-Heverlee.





"De verhuis is echter nog niet voor morgen, daar we ginds binnenin alles moeten renoveren. Daar zullen we nog ongeveer anderhalf jaar zoet mee zijn. Buiten kunnen we niets installeren, gezien het geklasseerd is als beschermd landschap," vervolgt hij. "We zijn nog op zoek naar subsidies om de financiële puzzel rond te krijgen, daarvoor moeten we nog samen zitten. Het zal een meerwaarde worden om met verschillende partners onze werking te verbreden. We willen het uitbouwen als streekhuis, een mini-infocentrum als het ware. Je kan er terecht voor informatie omtrent onder andere erfgoed, natuur in de streek en recreatiemogelijkheden," klinkt het enthousiast bij Aertsen.





Als burger kan je trouwens bij het RLD aankloppen voor steun voor natuur- en erfgoedgerichte werken zoals het inrichten van een vleermuizenkelder, het herstel van oude putten of bronnen en historische tuinen, bomenrijen, veldkapelletjes en ander klein erfgoed. (SVDL)