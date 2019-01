Reeën en evers tellen in het Meerdaalwoud Stefan Van de Weyer

24 januari 2019

11u05 0 Oud-Heverlee Op zondagochtend 3 februari worden de tellers vanaf acht uur verwacht aan “De Speelberg” Sint-Joris-Weert in de Weertse Dreef. Dan begint immers de grofwildtelling in het Meerdaalwoud.

Er wordt begonnen met een korte toelichting over het doel van deze grofwildtelling. Ze tellen voornamelijk reeën, mogelijk ook everzwijnen en vossen.

“Steek jezelf in aangepaste kledij zoals hoge laarzen om de bramen te trotseren, een warme jas met muts en handschoenen, want we staan vaak even stil. Draag liefst een fluovestje. In open jeeps rijden we naar de startplaats diep in het Meerdaalwoud. Daar wandelen we op één lijn, rustig maar zeker dwars door het bos en struikgewas. Halverwege wacht ons een koud opwarmertje”, aldus het organiserende Agentschap Natuur en Bos.

Op het middaguur zal een debriefing plaats vinden en geven specialisten toelichting bij het vernieuwde wildbeheer. Er wacht iedere deelnemer een hete tas soep en brood bij het haardvuur in het bospaviljoen van Meerdaal. Om 13 uur wordt terug naar de startplaats getrokken.

Iedereen die ouder is dan veertien jaar en graag wilt deel nemen, moet zich vóór 27 januari via meerdaal.anb@lne.vlaanderen.be inschrijven.