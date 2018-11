Radiomuseum stelt voor: volksspelen van Pieter Bruegel tot nu Stefan Van de Weyer

15 november 2018

14u49 0 Oud-Heverlee In het Brabants Radiomuseum in de Herpendaalstraat in Haasrode staat op dinsdagavond 27 november een voordracht gepland van professor emeritus Roland Renson uit Vaalbeek. Hij zal het uitvoerig hebben over volksspelen en wedstrijden door de eeuwen heen in onze regio.

“Welke volksspelen en wedstrijden werden er in Vlaams-Brabant en in onze regio gehouden? We gaan terug naar de zestiende eeuw en de schilderijen van Bruegel om het ontstaan en de gebruiken van het volksvermaak te leren kennen. Heel wat van deze spelen liggen aan de basis van latere sportactiviteiten. Roland Renson neemt ons mee naar de levenswijze en de mentaliteit van de mensen in vroegere eeuwen met een knipoog naar vandaag”, luidt de uitleg van de organiserende Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee.



Renson is een deskundige op gebied van de geschiedenis van sport en spel en de voorzitter en stichter van Sportimonium Hofstade.

De voordracht vindt in het Brabants Radiomuseum op dinsdagavond 27 november plaats tussen 20 en 22 uur.

De toegang voor leden van de Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee. Niet-leden betalen vijf euro. Meer info via ergdoedmeerdaal@hotmail.com, www.geshemkringoh.weebly.com of 016 40 13 06.