Quant.be wandelt 1.333 euro bij elkaar voor Rode Neuzen Dag Stefan Van de Weyer

30 november 2018

10u28 0 Oud-Heverlee Voor Rode Neuzen Dag liep en wandelde communicatiebedrijf Quant.be uit Heverlee onlangs 1.333 euro voor het goede doel bij elkaar. Ze legden tijdens een stevig uit de kluiten gewassen wandeling door het Meerdaalbos in Oud-Heverlee gezamenlijk 331 kilometer af. Ook Be Ip, een leverancier van telecommunicatieapparatuur, steunde het evenement en deed zijn duit in het zakje.

De actie ten voordeel van Rode Neuzen Dag ging door het leven als de Quant.be en Be Ip-Challenge. “Als innoverend bedrijf gaven we groen licht aan Rode Neuzendag door drie uur te wandelen. We zijn zeer fier op ons team dat de afstand van een mooie 331 kilometer liep of wandelde voor het goede doel. We bedankten ook Sobelvin and Van Den Berge Quality Food Services Cortoos voor hun steun aan ons”, klonk het bij Quant.be, gevestigd in de Interleuvenlaan.

Quant.be, dat dit jaar al tien jaar bestaat, en Be Ip schonken drie euro per gewandelde kilometer. Na de geleverde inspanningen werd het evenement voor het goede doel feestelijk afgesloten met een leuke barbecue.