Proevertjeseditie Buurderij Oud-Heverlee op vrijdag 7 december Stefan Van de Weyer

07 december 2018

In juni laatstleden opende Buurderij Oud-Heverlee haar deuren in GC De Roosenberg. Elke vrijdag bestaat er de mogelijkheid om tussen 17 en 18 uur lokale groenten, fruit, brood, zuivel, vleeswaren, streekproducten en artisanale bereidingen af te halen. Op vrijdagavond 7 december is het de beurt aan de Proevertjes Editie.

Geïnteresseerden kunnen vrijdagavond terecht in de inkomhal van De Roosenberg. Bestellen vanuit je luie zetel, afhalen op enkele minuutjes tijd en/of contact met buren en de boeren zelf ter plaatse is uiteraard mogelijk.

“Jonge boer Danny Van Haute komt er met veel enthousiasme praten over zijn teelt en mag fier zijn op onder andere zijn kraakvers grondwitloof. Er moest geen enkel blaadje naar de compost. Het aanbod van Boeren en Buren biedt eveneens de mogelijkheid tot originele kerstgeschenken. Deze moeten op voorhand via www.boerenenburen.be online besteld worden”, klonk het bij de organisatie.