Praatcafé met mantelzorgers op 6 december Stefan Van de Weyer

19 november 2018

17u43 0 Oud-Heverlee Op het gemeentehuis van Oud-Heverlee wordt op donderdag 6 december een praatcafé gehouden. Die namiddag krijgen mantelzorgers er de kans om elkaar te ontmoeten.

“Dit praatcafé is een gezellig samen zijn en een ontmoetingsplaats waar je andere mantel-zorgers kan ontmoeten om ervaringen te delen, je verhaal te doen of om van elkaar te leren”, klonk het bij OCMW Oud-Heverlee dat in samenwerking met de seniorenraad en de samana-kernen van Oud-Heverlee instaat voor de organisatie van deze namiddag. Deze begint op het gemeentehuis in Vaalbeek in de Gemeentestraat en begint om 14 uur en deze duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Deelname is gratis. Er moet echter gereserveerd worden en dat kan door te bellen naar 016388894 of door te mailen naar tamara.willems@ocmw.oud-heverlee.be