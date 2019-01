Poëzie, muziek en apero in Valentijnstemming Stefan Van de Weyer

14 januari 2019

10u37 0 Oud-Heverlee De kapel van Steenbergen aan de Zoete Waters vormt op zondagmiddag 10 februari het stemmige decor voor een culturele apero vol poëzie en muziek. De laureaten van de poëziewedstrijd met als thema “Warmte” worden dan ook bekend gemaakt.

Dichter Wim van den Abeele uit Haasrode draagt er gedichten voor. Dit taal- en woordenspel zal muzikaal worden omkaderd door Lieve Timmermans en Nele Gevaert. Iedereen die zijn dag in een romantische sfeer wil beleven is er welkom vanaf 11 uur, het concert zou een klein uurtje in beslag nemen. Deelname aan deze activiteit, georganiseerd door de gemeente Oud-Heverlee, is gratis.