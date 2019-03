Pleiter assisenzaak neurochirurge is tijdens weekend matchspeaker “Topklasse volleybal is ‘piece of cake' tegenover assisen” Advocaat Johan Goedhuys (56) was burgelijke partij in de assisenzaak Mehrnaz Didgar en daarna matchspeaker in de topklasse volleybal Stefan Van de Weyer

24 maart 2019

11u29 0 Oud-Heverlee Het was het weekje wel voor advocaat Jan Goedhuys (56). In de tumultueuze assisenzaak rond neurochiruge Mehrnaz Didgar (51) pleitte hij zijn eerste assisenzaak voor de burgerlijke partij. Afgelopen weekend kon hij zich uitleven bij volleybalclub BDO Haasrode-Leuven. De voorzitter van de topklasser moest invallen als speaker voor de thuiswedstrijd tegen Waremme. In tegenstelling tot assisen volgde geen lang pleidooi, maar flitsende commentaren die perfect bij de snelle acties pasten.

Goedhuys is geboren en getogen in Haasrode en woont vlak bij de thuisbasis van volleyclub BDO Haasrode-Leuven. Als advocaat heeft hij 32 jaar op de teller, als voorzitter van de BDO 22. Zelf speelde hij overigens 15 jaar volleybal, waarvan tien bij Haasrode. Afgelopen maand schoof de sport even naar de achtergrond. “Al leefde ik wel als een topsporter: ik heb geen druppel alcohol aangeraakt, en een avondje stappen zat er ook niet in", zegt Goedhuys die zich een hele maand intensief voorbereidde op de zaak rond Mehrnaz Didgar (51). De neurochirurge bracht haar 14-jarige dochter Eline Pans in juli 2017 om het leven. Goedhuys was de advocaat Steven Pans, de vader van het slachtoffer.

Twee minuten voorbereiden

“In vergelijking met assisen is een volleybalmatch als speaker een 'piece of cake’. Dat is een maand voorbereiden tegenover twee minuten voor de wedstrijd alle info inwinnen. Normaal is CE0 van Ageas Bart De Smet omroeper van dienst, maar als hij in het buitenland zit, treed ik op als plaatsvervanger”, zegt Goedhuys.

Bij de sport moeten de spelers het doen, op assisen de pleiter. Maar zowel bij een assisenzaak als een wedstrijd moeten de raadsman en voorzitter sereen blijven. “Pleiten voor het Hof van Assisen is ongetwijfeld het zwaarste, het kruipt in je kleren en is bijzonder intens en emotioneel. Als voorzitter en speaker van de volleybalclub weet ik dat de spelers het voor elkaar moeten krijgen, ik ben ook eerste supporter van de club na de match. Als advocaat heb ik zelf de instrumenten in handen zoals de kracht van de taal om te pleiten”, vertelt Goedhuys.

Na een match kan je makkelijk de knop omdraaien, dat is niet zo na een assisenzaak. Het kruipt in je kleren. Maar zowel als voorzitter van mijn volleybalclub, als advocaat van de burgerlijke partij moet ik mijn sereniteit bewaren Jan Goedhuys (56)

Volleybal is voor de advocaat dé ultieme manier van ontspannen. “Het is een spel van de psychologie om met de druk om te kunnen als speler. Na een match kan je makkelijk de knop omdraaien. Dat is niet zo met een assisenzaak. Na een zware zaak moet je je als advocaat van de burgerlijke partij sereen gedragen, zeker na de uitspraken die zijn gevallen na dit vonnis van het Hof van Assisen. Na onze nipt met 2-3 verloren thuismatch tegen Waremme moest ik ook sereen blijven. Ik gaf iedereen een hand en deelde links en rechts enkele schouderklopjes uit. We moeten verder, zowel na dit arrest van het Hof van Assisen als na dit sportieve resultaat.”

Knokken

Goedhuys kijkt zowel op professioneel als sportief vlak vooruit naar de toekomst. Maandag wordt hij op het Hof van Beroep in Brussel verwacht. “En voor de club moeten we werk maken van spelerstransfers. Kortom zowel op gerechtelijk als sportief vlak staat de tijd niet stil. Het was mijn eerste assisenzaak, ik zeg geen ja of neen tegen een volgende keer. Als speaker zal ik ongetwijfeld nog optreden. En ik zal met mijn BDO Haasrode-Leuven tot de slotspeeldag blijven knokken voor de vijfde plaats.”