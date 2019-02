Plaatsing ondergrondse containers Stationsstraat Stefan Van de Weyer

14 februari 2019

Deze week worden de betonnen bakken van de ondergrondse glascontainers geplaatst in de Stationsstraat in Sint-Joris-Weert. Hiervoor wordt de Stationsstraat op donderdag één volledige dag afgesloten voor alle verkeer. De omleiding is er voorzien via de Kauwereelstraat en de Stationsstraat.