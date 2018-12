Physical coach Mick Beunen werd wereldkampioen met de Red Lions: “En nu gaan we voor goud op de Olympische Spelen” Stefan Van de Weyer

28 december 2018

12u16 0 Oud-Heverlee Voormalig hockeyinternational en huidige physical coach van de Red Lions, de nationale hockeyploeg die recentelijk wereldkampioen werd in Indië, Mick Beunen (47) realiseerde de voorbije periode een droom. Buiten de wereldtitel werd de volledige ploeg op het nationale sportgala voor de tweede keer verkozen tot ‘Ploeg van het Jaar’. Voor Beunen, die afkomstig is uit Blanden en onlangs van het Antwerpse verhuisde naar Opvelp, betekent dit uiteraard een hoogtepunt.

Beunen groeide op in Blanden, met toekomstig burgemeester van Oud-Heverlee Bart Clerckx als buurjongen. Hij heeft als speler onder andere een verleden bij KHC Leuven, de Dragons uit Antwerpen en het Nederlandse Oranje-Zwart uit Eindhoven. Hij speelde bij de nationale ploeg tussen 1995 en 2002 en maakte er dus ook enkele physical coaches mee.

“We werkten eerst met Paul Carels, tachtig procent van de trainingen waren fysiek en dat was in het algemeen toen de meest evidente manier om niveau te halen bij de Europese top. We haalden toen twee keer de halve finales op een Europees kampioenschap. Rond de eeuwwisseling werkten we samen met Alain Carpentier, dat was veel minder intensief. Hij was ongeveer betrokken bij één training per week. Dat is een groot verschil met wat ik moet doen. Ik ben verantwoordelijk voor de hele periodisering. Voor zowel de hoeveelheid trainingen, hoe zwaar deze zijn, wat de inhoud daarvan is zoals procentueel hoeveel hockey en hoeveel fysiek deze bevatten. Dit is zo goed als een fulltime job. Het voordeel is dat de nationale ploeg als een volwaardig team wordt aanzien. Het gaat om een intensieve wisselwerking en de spelers leggen meer de focus op de Red Lions dan op hun eigen club, ze trainen dagelijks samen. Het is een uitdaging om te presteren op een EK, een WK of Olympische Spelen. Ik ben ondertussen al acht jaar physical coach en je maakt verschillende coaches, spelers en evoluties mee”, aldus Beunen die de Red Lions eveneens verdedigende training geeft.

“Toernooiwinst moest er eens van komen”

“Deze toernooiwinst moest er ooit eens van komen, het is ook logisch als je ziet hoeveel ervaring het team bezit. Vele spelers wonnen in hun jeugd al een EK en versloegen al verschillende keren toppers zoals Duitsland. Onze spelers evolueren op lange termijn en pieken op de juiste momenten. Voor mij betekent dit uiteraard een hoogtepunt op professioneel vlak, maar dat betekent niet dat we willen dat het hierbij blijft. We gaan nu voor goud op de Olympische Spelen in Tokio in 2020, minstens tot dan blijf ik verbonden aan de Red Lions en misschien nog langer.”

Ploeg van het jaar

De Red Lions kregen zeer recentelijk de titel van Ploeg van het Jaar, twee jaar geleden kregen ze die ook al nadat ze zilver behaalden op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

“De voorbije twee jaren presteerde België enorm sterk op vlak van ploegsporten, dat is wel leuk voor zo’n klein land als het onze. Dat wijst erop dat er structureel goede keuzes gemaakt werden zoals bijvoorbeeld in het basketbal en voetbal, op basis van een goede structuur behaal je immers succes. We wonnen deze titel ook met een meer dan duidelijke voorsprong op de andere teams, dat spreekt voor zich”, aldus Beunen die Kerstmis vierde met familie, hij trekt het nieuwe jaar in onder het gezelschap van vrienden en familie, het hockey verdwijnt even naar de achtergrond.