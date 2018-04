Pesticidenvrije week in gemeente 20 april 2018

Een tuin onderhouden zonder pesticiden? Een oprit of terras onkruidvrij houden zonder te spuiten? Woekeraars een lesje leren? Het kan! Wilt u zich er ook aan wagen maar weet u niet hoe? Kom dan op zaterdag 21 april naar de raadszaal in het gemeentehuis van Oud-Heverlee. Daar kan je tussen tien en twaalf uur terecht voor een infosessie pesticidenvrij beheer van verhardingen en tuinen. Je maakt er kennis met heel wat tips en kringlooptechnieken en met een plan van aanpak kan u thuis zelf aan de slag.





Meer informatie en inschrijven kan via milieu@oud-heverlee.be. Breng tijdens de week van 21 tot en met 28 april een verpakking van pesticiden naar het containerpark en ontvang een gadget zoals een onkruidborstel. (SVDL)