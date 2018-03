Pater Piet (96) riskeert 12 maanden cel HOOGBEJAARDE MAN RANDT TIENER AAN OP RETRAITE KIM AERTS

07 maart 2018

02u57 0 Oud-Heverlee Voor het aanranden van een tienerjongen op retraite riskeert een 96-jarige pater van Don Bosco in Oud-Heverlee 12 maanden cel. Pater Piet probeerde tijdens het bekijken van een film onder de T-shirt van een 16-jarige te geraken. De negentiger kreeg twintig jaar geleden al de gunst van de opschorting voor zedenfeiten met drie minderjarigen.

Het slachtoffer werd in 2016 op retraite gestuurd door zijn moeder bij de Salesianen in Oud-Heverlee omdat hij de echtscheiding van zijn ouders maar moeilijk kon verwerken. De 16-jarige werd er met open armen ontvangen. Het kwam al snel tot een vertrouwensband tussen hem en de toen 94-jarige pater Piet. Toen de tiener inging op de vraag om bij de pater op de kamer een film te kijken kon de negentiger zijn handen niet thuishouden.





De burgerlijke partij had het over aanrakingen aan de hand, knie en het proberen betasten onder het T-shirt van de jongen. De tiener kon zich uit de voeten maken en zijn moeder diende klacht in. De pater werd verhoord en stak zijn intenties volgens het parket niet onder stoelen of banken.





Precedent in 1998

"Met verbazend gemak beschrijft hij de situatie. Hij leek het de normaalste zaak van de wereld te vinden", recapituleerde de procureur het verhoor. Er werd onderzocht of er nog slachtoffers waren die periode maar dat bleek niet het geval. De pater kreeg in 1998 al de gunst van de opschorting voor aanranding en zedenfeiten met drie minderjarige jongens. Een voorwaarde toen was dat hij zich verder psychologisch liet begeleiden. Maar die voorwaarde zou volgens de aanklager, gezien de man zijn leeftijd, vandaag geen zoden meer aan de dijk brengen. Ze vorderde een effectieve celstraf van 12 maanden en de ontzetting uit de rechten en een contactverbod met minderjarigen. De pater wordt dit jaar 97 en werd ondertussen overgeplaatst naar een rusthuis. Zijn advocaat betwistte de feiten niet.





"Er werd een enorme genegenheid ervaren en daar is misbruik van gemaakt geweest. Dit had nooit mogen gebeuren", klonk het bij de verdediging die zich zal neerleggen bij de beslissing van de rechter. Pater Piet was na zijn pensioen nog een graag geziene gast op de speelpleinen van Don Bosco in Oud-Heverlee tijdens de zomervakanties. Tot drie jaar geleden stond hij er nog mee in voor de animatie van de kinderen. Hij ging er prat op alle namen van de 250 kinderen uit het hoofd te kennen. Toen de feiten aan het licht kwamen, mocht hij geen contact meer hebben met minderjarigen. Vonnis op 10 april.