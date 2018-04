Pater Piet (96) krijgt 12 maanden cel OOK 10-JARIG CONTACTVERBOD MET MINDERJARIGEN VOOR HANDTASTELIJKE NEGENTIGER KIM AERTS

11 april 2018

02u27 0 Oud-Heverlee Drie jaar geleden werd hij op zijn 94ste nog gelauwerd als oudste en populairste speelpleinmonitor van het land. Vandaag vergaat het 'pater Piet' van de salesianen in Oud-Heverlee minder goed. Hij werd veroordeeld tot 12 maanden cel voor de aanranding van een 16-jarige jongen op retraite in 2016.

Pater Piet - zoals hij gekend was op de speelpleinwerking van Don Bosco - nam twee jaar geleden in juni een 16-jarige jongen onder zijn vleugels. De tiener werd door zijn moeder op retraite gestuurd bij de paters salesianen omdat hij de echtscheiding van zijn ouders maar moeilijk kon verwerken. Er ontstond al vrij snel een vertrouwensrelatie met de pater, maar die maakte daar misbruik van. Tijdens het kijken van een film op zijn kamer probeerde hij de jongen onder zijn T-shirt te betasten. Het slachtoffer kon zich zelf uit de voeten maken en alarm slaan.





Afwijkende seksuele fantasie

Bleek dat het niet de eerste keer was dat pater Piet zich vergreep aan minderjarige jongens. In 1998 kreeg hij al de gunst van de probatieopschorting gedurende vijf jaar voor zedenfeiten met drie minderjarige kerels. Een psycholoog die de geestelijke onderzocht, stelde vast dat de pater afwijkende seksuele fantasieën heeft naar minderjarigen toe, jongens in het bijzonder. De rechter zag dan ook geen verzachtende omstandigheden en sprak een effectieve gevangenisstraf van 12 maanden uit. Volgens de procureur zouden voorwaarden, gezien 's mans gezegende leeftijd, ook niets meer uithalen. Daarnaast werd de pater ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet en mag hij tien jaar geen contact meer hebben met minderjarigen. "Dat is een maatregel die wij in 2016 al hadden opgelegd", reageert Carlo Loots van de congregatie van de salesianen. Die vernam toen ook pas dat zijn medegeestelijke zich in de jaren 90 al vergreep aan minderjarigen. "Zoiets ontstaat natuurlijk niet pas als je flink in de 90 bent. Hij heeft dat toen ook toegegeven", zegt Loots.





Pater Piet werd overgeplaatst naar een andere kloostergemeenschap zonder jongeren. Hij verblijft er vandaag in een rusthuis.





"Zijn gezondheid is niet schitterend maar hij begrijpt wel dat hij verkeerd gehandeld heeft. Van de mensen met wie hij samenleeft, weet ik dat er een besef is. Maar dat valt uiteraard niet te rijmen met onze salesiaanse waarden. Het is hem ook verboden om nog pastorale activiteiten uit te oefenen", bevestigt Loots.





Pater Piet werd in 2015 nog uitgebreid in de bloemetjes gezet omdat hij zich al meer dan een halve eeuw inzette voor de speelpleinwerking maar daar kwam een jaar later abrupt een einde aan. De pater wordt dit jaar 97. Hij moet zijn slachtoffer en de moeder in totaal een goede 4.000 euro schadevergoeding.