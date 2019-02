Paddenoverzet Oud-Heverlee wil ook dit jaar meer dan 8.000 amfibieën de baan overhelpen Stefan Van de Weyer

18 februari 2019

10u01 0 Oud-Heverlee Naar jaarlijkse gewoonte worden rond deze periode ook in Oud-Heverlee padden, kikkers en salamanders veilig de baan overgezet. Welgeteld 8603 werden vorig jaar door Paddenoverzet Oud-Heverlee heelhuids de baan over geholpen! Daarmee stonden ze in de top drie van Vlaanderen. Ze zoeken nog vrijwilligers om op regenachtige avonden te helpen overzetten.

“Elk jaar helpen we in Oud-Heverlee om padden, kikkers en salamanders over te zetten tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek van winterverblijf naar voortplantingsplaats tussen half februari en begin april. In Oud-Heverlee gebeurt dit op de Bogaardenstraat, Weidestraat, Witte Bomendreef en Maurits Noëstraat. Zonder hulp van deze amfibieënoverzetters sterven heel veel van de dieren elk voorjaar een vroegtijdige dood omdat zij tijdens hun trektocht doodgereden worden als ze de (spoor)wegen oversteken. In 2017 hadden we een topjaar en hebben we 8.718 amfibieën overgezet! Hiermee stonden we als eerste in de top tien van Vlaamse gemeenten! In 2018 hebben we 8.603 amfibieën overgezet, bijna een evenaring van ons record van vorig jaar”, klonk het bij Paddenoverzet Oud-Heverlee.

De gemeente Oud-Heverlee zoekt nog vele helpende handen voor de komende overzetactie. Wil je de amfibieën helpen om hun voortplantingsplaats veilig te bereiken? Dan ben je meer dan welkom! Neem hiervoor contact op via http://www.paddenoh.be/meehelpen/ Je vindt meer info over hun acties op www.paddenoh.be.