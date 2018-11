Over enkele jaren opnieuw een lynx in Meerdaalwoud? Stefan Van de Weyer

23 november 2018

08u33 1 Oud-Heverlee Bij het agentschap Natuur en Bos in het Meerdaalwoud dromen ze luidop van de terugkeer van een dier dat daar zeer lang geleden huisde, de lynx. Ongeveer twintig jaar geleden werd een structuurvisie opgesteld met daarop een lijst van diersoorten die ze in de toekomst in het Meerdaalwoud opnieuw wilden begroeten, de meeste dieren daarop wonen effectief terug in het bos of komen er op bezoek.

Regiobeheerder Meerdaal van het agentschap Natuur en Bos, Bart Meuleman .

“Op die lijst die we twee decennia geleden samen stelden stonden de das, het everzwijn, de boommarter, de zwarte ooievaar, de nachtzwaluw, de raaf en de oehoe. Die waren er toen niet aanwezig, maar we wilden alles doen wat we in onze macht hadden om ze tot hier te krijgen. De meeste soorten hiervan waren hier ondertussen al eens, kwamen hier al op bezoek of zijn ondertussen zelfs vaste bewoners van het woud. We dromen ook luidop van een lynx, zodat het everzwijn ook eens natuurlijke vijand krijgt en dat die populatie ietwat onder controle zou komen. Het is al heel lang geleden dat het dier hier nog rond liep, dat blijft een stille droom van me om dat hier te zien. Het heeft op zich zeker niets met ons klimaat te maken, dat bewijst het gegeven dat de lynx al is gezien en leeft aan de grens van Nederlands Zuid-Limburg en in de Eifel. Het zou alleszins enorm leuk zijn, moest ik dit nog meemaken. Het bos is er zeker klaar voor”, wist Meuleman.