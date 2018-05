Oude waterput wordt gerestaureerd 25 mei 2018

In het kader van de 360°-erfgoedprojecten is Regionaal Laandschap Dijleland vzw in opdracht van de gemeente Oud-Heverlee en met steun van provincie Vlaams-Brabant, van start gegaan met de restauratie van de dorpswaterput van Haasrode. Deze put aan de Milsestraat, die in de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk ligt, was zeer lange tijd één van de belangrijkste plaatsen voor watervoorziening van de dorpelingen tot de aanleg van de waterleiding eind jaren 1950. De voorbije decennia stond de put er echter erg verwaarloosd en vervallen bij. Een mooi stukje geschiedenis wordt door het project opgewaardeerd en in ere gehouden. (SVDL)