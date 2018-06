Oud-Heverlee weert zwaar vervoer uit centrums van Haasrode en Blanden 06 juni 2018

02u56 0

Op de gemeenteraad van Oud-Heverlee werd groen licht gegeven voor het invoeren van de zone dertig in de schoolomgeving van de Hazensprong en in het centrum van Haasrode en de aankoop van het huis naast GBS De Lijsterboom ter expansie van de school en het invoeren van een tonnagebeperking van 3,5 ton voor doorgaand verkeer in Haasrode en Blanden.





"Rekening houdend met het gegeven dat de leefbaarheid primeert op de doorstroming en de aanwezigheid van zachte weggebruikers en twee kleuter- en basisscholen in het centrum van Haasrode en Blanden, is het wenselijk zwaar verkeer met een gewicht van meer dan 3,5 ton te weren", klonk het op gemeenteraad. Dit reglement is van toepassing vanaf 1 september 2018. Voorts werd de samenwerkingsovereenkomst met Bierbeek voor het oprichten van een nieuwe vestigingsplaats van academie De Vonk goedgekeurd.





Finaal legde gemeentesecretaris Marijke Pertz de eed af als directeur van Oud-Heverlee, Caroline Vandewalle werd als adjunct-directeur aangesteld en Yannic Vanderplanken mag zich vanaf nu financieel directeur heten. (SVDL)