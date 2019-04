Oud-Heverlee pakt maaltijdbedelingen anders aan Stefan Van de Weyer

01 april 2019

08u57 2 Oud-Heverlee Op de voorbije OCMW-raad in Oud-Heverlee werd beslist om de maaltijdbedeling aan huis af te schaffen. Om tot een oplossing te komen zal het Oud-Heverleese bestuur bestaande uit CD&V, Groen en Sp.a-plus de koppen bij elkaar steken om te voorzien in de noden van 21 hulpbehoevenden.

“Het voorstel om af te bouwen kwam van de diensten zelf en werd besproken op de seniorenadviesraad. De voorbije jaren gebruiken steeds minder mensen de maaltijdbedelingen van het OCMW. De meeste mensen stapten over op een van de vele goede traiteurs uit onze gemeente. Het is zover gekomen dat de dienst opengehouden wordt voor slechts 21 maaltijden per dag. Hierdoor wordt dit een hele dure dienst voor de gemeente”, klonk het bij Groen Oud-Heverlee.

Financiële tussenkomst

“Daarom zoekt de gemeente samen met deze 21 gebruikers naar een betere oplossing via een traiteurdienst die ook in het weekend leveringen doet. Voor de meeste mensen is dit zelfs een goedkopere oplossing. Voor mensen met een laag inkomen, die bij de traiteur meer zouden moeten betalen, zal de gemeente voor een financiële tussenkomst zorgen”, wist Mattias Bouckaert, voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en schepen van onder meer welzijn en sociale zaken. “Het OCMW heeft alle betrokken personen reeds gecontacteerd en zoekt voor iedereen, aangepast aan hun noden, naar de beste oplossing. Tot die gevonden is, zal het OCMW voor maaltijden blijven zorgen. Er zal dus niemand effectief op zijn honger blijven zitten”, klonk het.

Na de afschaffing van deze voedselbedeling klonk er flink wat protest, maar daarop ging het gemeentebestuur dus in.