Oud-Heverlee in de ban van verstrikte kokmeeuw

Robert Gys De kokmeeuw zit verstrikt in een vislijn. Oud-Heverlee Oud-Heverlee was gisteren in de ban van een meeuw die aan de Zoete Waters met de rechtervleugel verstrikt was geraakt in een vislijn. Het arme dier zat uren vast, maar net toen de Leuvense brandweer onderweg was om de vogel te redden, had het zichzelf bevrijd.

De eerste meldingen van het arme dier, een volwassen kokmeeuw, kwamen binnen rond de klok van drie uur. De meeuw bevond zich aan de derde vijver van de Zoete Waters, vlakbij de Kapellendreef ter hoogte van de Minnebron. Robert Gys, een plaatselijke vogelspotter, zag de meeuw sukkelen en probeerde tevergeefs het dier te redden. Hij sleurde de vislijn in kwestie mee met een tak, probeerde een boompje op te tillen dat zich vlakbij het dier bevond, maar niets hielp. Na verloop van tijd was het dier bovendien zo zenuwachtig en vermoeid dat de vogelliefhebber het met rust liet om het tot rust te laten komen. Ondertussen was de interventieploeg van de politiezone Voer en Dijle verwittigd om het dier te redden. Zij waren echter bezet en de Leuvense brandweer werd ingeschakeld. Kort voordat zij ter plaatse kwamen, had de meeuw zichzelf al kunnen bevrijden. (SVDL)