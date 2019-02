Oud-Heverlee beloont band met het zuiden Stefan Van de Weyer

05 februari 2019

14u10 1 Oud-Heverlee Oud -Heverlee verleent dit jaar subsidies voor ontwikkelingssamenwerking. Indien je inwoner van de gemeente bent en een speciale band hebt met een project in het zuiden moet je dit het gemeentebestuur laten weten.

Indien je betrokken bent geweest bij activiteiten van educatie en sensibilisatie rond ontwikkelingssamenwerking in de gemeente, projecten in het zuiden, nationale campagnes voor ontwikkelingssamenwerking met activiteiten dan maak je kans op subsidies.

Je kan uiterlijk tot 1 april van dit jaar een subsidieaanvraag indienen. Het reglement en de aanvraagformulieren kan je downloaden via https://www.oud-heverlee.be/thema/2835/lokaal-mondiaal-beleid of opvragen per e-mail wereldraad@oud-heverlee.be of telefoon 016/38.88.30.