Oproep voor deelname aan kunstroute Stefan Van de Weyer

01 februari 2019

08u52 0 Oud-Heverlee Ben jij als kunstenaar actief in Oud-Heverlee en wil je graag naar buiten treden met je werk? Dan is de kunstroute op 21 en 22 september 2019 de ideale gelegenheid. Inschrijven kan via het e-loket van de gemeente.

Op 21 en 22 september vindt de lustrumeditie plaats van de kunstroute in Oud-Heverlee. Kunstenaars uit de hele gemeente stellen hun ateliers open voor bezoekers en vertellen over hun inspiratiebronnen, het creatieproces en zoveel meer.

Iedereen is er welkom zoals beoefenaars van schilder- en beeldhouwkunst, fotografie, keramiek, grafiek, juweelontwerp, woordkunst, muziek … Wie actief is in één van deze domeinen en graag wil meewerken, mag steeds contact opnemen via vrijetijd@oud-heverlee.be. Wens je deel te nemen aan de kunstroute? Meld je dan voor 27 april aan.