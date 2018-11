Opnieuw koers aan de Zoete Waters Stefan Van de Weyer

20 november 2018

16u50 0 Oud-Heverlee Na enkele jaren afwezigheid kan er weer gekoerst worden aan de Zoete Waters in de Maurits Noëstraat in Oud-Heverlee. Als gevolg van een karrenvracht wegenwerken moesten de beloften en elites uitwijken naar Sint-Joris-Weert. Vorig seizoen konden er door werken aan de Zoete Waters en in Sint-Joris-Weert, zelfs geen wedstrijden georganiseerd worden.

De 42ste editie van de Meerdaalse Pijl kan nu probleemloos plaats vinden met start en aankomst in de Maurits Noëstraat ter hoogte van taverne ‘t Kouterbos, zoals voorheen. Naar jaarlijkse gewoonte vindt deze steeds plaats op de eerste zondag van maart, dat valt in 2019 op 3 maart. “Ik hoop dat het ergste van de wegenwerken tegen dan achter de rug zijn. Op de omloop voor elites en beloften in en rond Oud-Heverlee liggen er drie chicanes die in het dagelijkse leven bedoeld zijn om de snelheden van wagens af te remmen. Gelukkig zijn die tijdelijk verwijderbaar en ging dat ook gebeuren voor onze wedstrijd begin maart”, vertelt Ludo Vanderwegen van de organiserende Meerdaalspurters, die blij is dat hij opnieuw koersen kan geven.

De wedstrijden voor junioren, nieuwelingen en aspiranten kunnen zoals steeds tussen april en midden juni plaats vinden in Sint-Joris-Weert.