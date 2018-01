Opnieuw chalet in de as gelegd op camping La Hêtraie 27 januari 2018

In de Kleinstraat in Sint-Joris-Weert is donderdagavond omsteeks 20.45 uur een chalet van camping La Hêtraie in vlammen opgegaan. De Leuvense brandweer kreeg een melding van een buurtbewoner, die zwarte rook had gezien. De brandweer kwam ter plaatse en bluste de vlammen in de onbewoonde chalet. Het zou vermoedelijk - alweer - om brandstichting gaan. Dat was de voorbije jaren al meerdere keren het geval. De brandstichtingen zijn zelfs niet meer op twee handen te tellen. De brandweer kon gelukkig de verspreiding van de brand voorkomen. Het parket van Leuven stuurde alvast een branddeskundige en het labo ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken. (ADPW)