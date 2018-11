Opleggers bezetten ‘pechstrook’ Expresweg Stefan Van de Weyer

15u38 0 Oud-Heverlee Al enkele maanden staan er langs de Expresweg (N25) in Oud-Heverlee, vooral in Blanden, op de pechstrook verschillende trekkers van vrachtwagens geparkeerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is van de situatie op de hoogte en wijst erop dat er in principe niets fout gebeurt.

Echt veilig oogt het allemaal niet al die gevaartes die op een rijtje geparkeerd staan naast een rijvak waarop het soms zeer druk is. Het AWV is op de hoogte van de situatie. “We weten dat er langs die weg veel vrachtwagens parkeren. In principe mogen ze dat, ze zijn immers niet in overtreding gezien er daar geen parkeerverbod van kracht is. We gaan het echter in de toekomst wel eens bespreken met het gemeentebestuur van Oud-Heverlee in hoeverre deze situatie wenselijk is. Op een autosnelweg is parkeren op een pechstrook uiteraard verboden, maar op de N25 is er niks mis mee”, aldus Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer.