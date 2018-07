Opendeurdag speelplein Don Bosco 12 juli 2018

02u30 0

Op de opendeurdag van Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee op vrijdag 13 juli is iedereen welkom tussen 18 en 22 uur! Groot en klein kan komen genieten van pasta à volonté, live muziek en, vooral, eens komen kijken naar het vernieuwde plein. Er is ook een muzikale show met muzikale septet Quasiland uit Tienen dat Nederlandstalige muziek en kleinkunst brengt. Het speelplein ligt in de Don Boscolaan 15 en deze dag is een organisatie van het Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee. Contact of informatie via info@speelpleindonbosco.be of www.speelpleindonbosco.be





(SVDL)