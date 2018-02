Open Vld en Dorpsbelang vormen kartel 09 februari 2018

In Oud-Heverlee trekken de liberalen met verenigde krachten naar de kiezer. De partij Fusiebelangen gaat voortaan als Dorpsbelang door het leven en deelt de kartellijst met Open Vld. Open Vld levert de lijsttrekker, Dorpsbelang de lijstduwer. Ex-burgemeester Albert Vandezande, in oktober 77, staat ook weer op de lijst. De kans is groot dat dit als lijstduwer zal zijn. De lijst zal Open Vld-Dorpsbelang heten. "We zien wel wie het best scoort. De persoon met de meeste stemmen wordt burgemeester. De wil van de kiezer moet gerespecteerd worden. Ik sluit niet uit dat ik zelf het ambt opneem. Maar als een jongere op de lijst tweehonderd stemmen meer heeft dan ik, spring ik een meter de lucht in en feliciteer ik die meteen", zegt de burgemeester. "Zoals de kaarten nu liggen, zal ik me nog zes jaar ten volle geven voor de gemeente. Ik heb nog altijd een grote liefde voor de politiek en mijn medekandidaten." Patrice Lemaitre (Open Vld) werd in de wandelgangen getipt als lijsttrekker van het kartel. De invulling daarvan wordt over enkele weken bekendgemaakt. (SVDL)