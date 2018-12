Opbrengst Retro Party gaat naar bouw computerklassen in Keniaanse school Stefan Van de Weyer

12 december 2018

09u11 0 Oud-Heverlee De organisatie van Retro Party in het jeugdhuis JOOW in Oud-Heverlee schenkt opnieuw al haar winst, 3.620 euro, aan het goede doel namelijk Hope for Kabondo. Dit is een weeshuis, Hope Home, en school, Hope Academy, in het Keniaanse Kabondo. Een deel van het geld wordt ginds gebruikt om de eerste computerklas te bouwen. Tegenover vorig jaar zag de organisatie zijn steun voor het goede doel op het Afrikaanse continent meer dan verdubbelen.

Hope Home biedt onderdak aan de meest kwetsbare baby’s, kleuters en peuters. Hope Academy levert kwaliteitsonderwijs voor kinderen van Hope Home en de kinderen uit de buurt, in totaal zo’n 180 leerlingen. De instelling streeft er bovendien naar om in de toekomst volledig in de eigen behoeften te kunnen voorzien. Zo hebben ze nu al eigen boerderijdieren, gewassen en een eigen commerciële visvijver.

Vorig jaar konden de organisatoren 1.637 euro aan het weeshuis en de school in kwestie in Kabono doneren. Met dat geld werd de ruwbouw afgewerkt. Dit jaar heeft de directrice van de Keniaanse instelling, laten weten dat de donatie zal gebruikt worden om een eerste computerlokaal te installeren in de school.

Op de zesde editie van de Retro Party voor het goede doel werd er een Retro Bar georganiseerd met mogelijkheid tot diner. De sfeervolle avond lokte vele honderden sympathisanten en feestvierders

“Erg belangrijk vinden we uiteraard dat het geld dat we doneren, terecht komt bij de personen die het echt nodig hebben en dat het bedrag nuttig besteed wordt. Een studente uit het Leuvense, vertelde ons echter dat we hier zeker gerust van kunnen zijn. Zij deed namelijk enkele maanden vrijwilligerswerk in het weeshuis en de school in kwestie en kent dus ook de directie erg goed. Sinds onze donatie van vorig jaar staan we bovendien via Whatsapp zelf in contact met Achieng, de directrice van het schooltje. De donatie van de vorige editie werd gebruikt voor de afwerking van de ruwbouw van een nieuwe blok met klaslokalen en een administratieve ruimte”, vertelt mede-organisator Lukas Senaeve uit Oud-Heverlee. “Directrice Achieng stuurde ons telkens overzichten van de prijs van bouwmaterialen en deelde foto’s en filmpjes van de werken met ons, die wij vervolgens fier op onze Facebookpagina plaatsten. Het bedrag zal net als vorig jaar rechtstreeks op de rekening van de instelling worden gestort, zonder enige vorm van tussenorganisatie. Wat er allemaal zal gedaan worden met onze donatie, zullen wij opnieuw meedelen via onze facebookpagina www.facebook.com/Retro-Party-133343613949600/. Directrice Achieng liet eerder al weten dat een deel van het geld zou gebruikt worden voor de installatie van een eerste computerklas. We zijn benieuwd hoe het resultaat er ginds zal uitzien en kijken al uit naar een volgende Retro Party.”