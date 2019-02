Ook op de vijfde stille drukjacht geen everzwijn geschoten Stefan Van de Weyer

14 februari 2019

15u58 0 Oud-Heverlee Op de vijfde stille drukjacht in het Meerdaalwoud in Blanden sneuvelden er andermaal geen everzwijnen. Het Agentschap van Natuur en Bos overweegt bij monde van regiobeheerder Bart Meuleman een andere methode.

“Onze jagers hebben amper één dier opgemerkt en konden net zoals vorige keer er andermaal niet goed op richten en dus ook niet schieten. Onze jagers hebben ook geen schot gehoord van de collega’s op Waals grondgebied. We maakten net zoals vorige keer geen gebruik van trackers, gezien deze op het Waalse grondgebied aanwezig waren. Zij moesten in opdracht van de overheid op de everzwijnen schieten gezien het gevaar op de Afrikaanse varkenspest. Gezien onze Waalse collega’s op jacht waren, hoopten we hiervan gebruik te maken om ook in actie te komen”, gaf Meuleman mee. “Onze twee jachtactiviteiten die we daarvoor met trackers hadden ingericht waren wel succesvol. De voorbije twee keer niet, dat is dus de methode niet. We zullen iets anders moeten overwegen.” Op de eerste en tweede stille drukjacht eind 2018 georganiseerd, sneuvelden een kleine twintig everzwijnen.