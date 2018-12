Ook N-VA plant verkiezingsbos Stefan Van de Weyer

09u27 0 Oud-Heverlee In Blanden plantte N-VA Oud-Heverlee 21 jonge bomen. Voor de verkiezingen hadden ze net zoals de andere partijen beloofd om ter compensatie van het papier gebruikt voor de voorbije gemeenteraadsverkiezingen een geste terug te doen voor de natuur.

“Net zoals bij de andere partijen hadden we de afspraak gemaakt om na de verkiezingen ter compensatie een verkiezingsboompje voor elk van onze kandidaten, 21 in totaal te planten. Als je iets belooft, moet je dat immers ook doen. Wij hebben alles op één perceel in Blanden, vlakbij onthaalpoort De Torenvalk, geplant. Het was echt een klein bosje. Alles is op een kleine twee uurtjes tijd in de grond gegaan. Het was een leuke teambuilding en ook de kindjes vonden het geweldig. Ook wij vonden het belangrijk om onze campagne te compenseren. Al mag ook gezegd worden dat onze borden al voor de derde keer gebruikt werden. We hebben bewust gekozen om geen plastieken banners of verkiezingsborden te plaatsen. Dus onze ecologische voetafdruk was beperkt tot verkiezingsfolders, handkaarten, affiches, lijm en plakband”, aldus Tom Teck (N-VA) die de voorbije termijn ondermeer schepen van sport, toerisme en recreatie was.