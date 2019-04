Ontdek Vlaanderens allereerste multimovepad aan onthaalzone De Torenvalk Stefan Van de Weyer

03 april 2019

16u04 3 Oud-Heverlee Kinderen kunnen zich binnenkort volledig uitleven op het allereerste Multimovepad. Op buitenspeeldag - woensdag 24 april - kunnen de dreumesen het parcours op de nieuwe onthaalzone ‘De Torenvalk’ in Blanden inspelen. Aan het Meerdaalbos zal er ook nog een speelecoduct komen.

Het Multimovepad stimuleert kinderen tussen drie en twaalf jaar op een speelse manier om te bewegen. De natuurlijke hindernissen en houten constructies laten hen twaalf bewegingsvaardigheden oefenen. “Oorspronkelijk wilden we fit-o-meter van Oud-Heverlee naar de onthaalpoort verplaatsen, maar Sport Vlaanderen wilde inzetten op iets speels en bedoeld voor jonge kinderen. Mijn ervaring van op de Speelberg in Sint-Joris-Weert leert me dat kinderen ook graag een parcours afleggen. Zo vielen de plannen met Sport Vlaanderen goed samen en zijn we momenteel nog bezig met de uitbouw ervan, onder andere een rollenboltallud zal één van de blikvangers worden”, zegt Bart Meuleman van het Agentschap Bos en Natuur (ANB).

In de twaalf hindernissen en constructies wordt er ook plaats gemaakt voor een miniversie van een ecoduct voor kinderen.

Sport Vlaanderen wil op buitenspeeldag met twaalf doe-dingen in heel Vlaanderen uitpakken. Op de buitenspeeldag in Oud-Heverlee zal er een workshop plaatsvinden over vlechtwerk met wilgentakken en de constructies die je daarmee kan bouwen. Een gids begeleidt de kinderen tijdens een educatief spel.

Op deze buitenspeeldag worden nog tal van andere activiteiten georganiseerd, waaronder een touwenparcours, kampen bouwen, een deathride vanuit de toren, een fotozoektocht, klimmuur, speleobox, op bruine zeep glijden, vlechten, graffiti spuiten, olympische bosspelen, ...

Mis dit evenement niet en zak allemaal tussen 13 en 17 uur af naar onthaalzone ‘De Torenvalk’. Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar deze speeldag en ontvang een gadget.