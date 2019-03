Omgevallen bomen en nog hevige wind in aantocht: Weertsedreef tot maandag afgesloten ADPW SVDL

13 maart 2019

De Weertsedreef in Oud-Heverlee blijft nog tot maandagochtend gesloten. Dat heeft burgemeester Adri Daniëls (CD&V) laten weten. “In samenspraak met Bart Meuleman van ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) heb ik besloten om de Weertsedreef nog verder dicht te houden wegens omgevallen bomen die moeten geruimd worden. Mits er nog hevige wind in aantocht is, is dit de beste oplossing. Normaal gaat de dreef sowieso dicht het derde weekend van de maand, maar nu houden we ze nog dicht tot 9 uur maandagochtend”, zo laat Daniëls weten. “We willen de veiligheid van de mensen niet in het gedrang brengen en hopen op begrip voor onze beslissing. De Speelberg en de hondenlosloopzone zijn nog toegankelijk via de Leuvensestraat en Hollestraat in Sint-Joris-Weert”, vertelt Daniëls.

